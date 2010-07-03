Сестра подозреваемого в убийстве девушки на Урале заявила о его задержании

Фото: соцсети

Один из подозреваемых по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на его сестру.

При этом девушке неизвестно, где ее брат сейчас находится и что с ним. Ранее на странице девушки в соцсети "Вконтакте" была размещена информация о пропаже брата.

"Внимание! Пропал человек! Уехал из дома 9 сентября и по настоящее время не вернулся", – говорится в объявлении. Там же указано фото мужчины и его приметы.

Ранее жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, пропавшую после попытки продажи автомобиля, нашли мертвой. В то же время СМИ сообщают, что в Челябинске задержали подозреваемых в ее убийстве. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина) и уроженец Таджикистана.

Предположительно, они связались с девушкой, чтобы купить автомобиль Audi Q5. Преступница заявила, что находится в положении и не может приехать, чтобы посмотреть машину. Тогда Каторгина приехала к убийцам сама. Отмечается, что ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.

Немногим раньше свекровь девушки рассказала журналистам, что телефон убитой "был зафиксирован в районе Шувакиша". Подозреваемые пытались перепродать машину, соучастница преступления оказалась похожа на убитую.

Как стало известно СМИ, молодая женщина купила квартиру в Екатеринбурге и хотела перевезти туда 9-летнюю дочь и маму, которые живут в Каменск-Уральском. Деньги от продажи машины должны были пойти на первоначальный взнос по ипотеке.

27-летнюю жительницу Свердловской области искали пять дней. Ее тело обнаружили в Орджоникдзевском районе города. Поисками девушки занимались как сотрудники полиции, так и волонтеры.