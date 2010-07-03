В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

12:23
Фото: соцсети
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, пропавшую после попытки продажи автомобиля, нашли мертвой. Об этом сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков.
"Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила", — заявил он. При этом в региональных главках МВД и Следственном комитете от официальных комментариев пока воздерживаются.
В то же время СМИ сообщают, что в Челябинске задержали подозреваемых в убийстве Каторгиной из-за автомобиля Audi Q5. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина) и уроженец Таджикистана, передает сайт "Комсомольской правды".
Предположительно, они связались с девушкой, чтобы купить автомобиль. Преступница заявила, что находится в положении и не может приехать, чтобы посмотреть машину. Тогда Каторгина приехала к убийцам сама.
"Ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора. В течение двух дней предполагаемым преступникам вынесут меру пресечения, практически наверняка можно сказать, что их ждет СИЗО. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям", – цитирует КП свой источник в силовых структурах.
Немногим раньше свекровь девушки рассказала журналистам, что телефон убитой "был зафиксирован в районе Шувакиша". Подозреваемые пытались перепродать машину, соучастница преступления оказалась похожа на убитую. "В Челябинске проверили камеры видеонаблюдения. На них видно, что участвовавшая в сделке девушка - не Ксения. Но у них были ее паспорт и документы на машину", – объяснила свекровь покойной Людмила Вишнякова.
Как стало известно СМИ, молодая женщина купила квартиру в Екатеринбурге и хотела перевезти туда 9-летнюю дочь и маму, которые живут в Каменск-Уральском. Деньги от продажи машины должны были пойти на первоначальный взнос по ипотеке.
27-летнюю жительницу Свердловской области искали пять дней. Ее тело обнаружили в Орджоникдзевском районе города. Поисками девушки занимались как сотрудники полиции, так и волонтеры.
А 5 октября в частном доме в Домодедове обнаружили тело 17-летней студентки со множественными колото-резаными ранами. СК возбудил уголовное дело. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве – 34-летний мужчина, близко знавший семью погибшей. Он написал явку с повинной и объяснил, что убил девушку в результате ссоры. 8 октября обвиняемого арестовали по решению суда.
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