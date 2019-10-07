Подозреваемый раскрыл подробности убийства студентки в Домодедове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Подозреваемый в убийстве студентки МГТУ имени Баумана в подмосковном Домодедове рассказал о мотивах своего поступка. По данным телеканала РЕН ТВ, по подозрению в убийстве был задержан 34-летний экс-супруг старшей сестры девушки.

Как уточнили в региональном главке СК, на допросе мужчина сознался в преступлении и раскрыл его обстоятельства. "Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры", – цитирует телеканал официального представителя ведомства Ольгу Врадий.

Знакомые задержанного признались, что шокированы случившимся. В беседе с РЕН ТВ один из них назвал подозреваемого порядочным семьянином, но отметил, что мужчина так не смог смириться с разводом. Еще один знакомый семьи заверил, что задержанный винил во всех проблемах младшую сестру своей бывшей супруги.

5 октября в частном доме в Домодедове обнаружили тело 17-летней девушки со множественными колото-резанными ранами. СК возбудил уголовное дело.

На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об его аресте.