Знакомые рассказали подробности об убившем семью ульяновском подростке

В минувшие выходные стало известно о трагедии в Ульяновской области: в одном из домов села Патрикеево правоохранители обнаружили тела 42-летней женщины, ее двух маленьких детей и обоих пожилых родителей. По одной из версий следствия, расправу над семьей мог совершить старший сын убитой – подросток. Позднее его самого нашли мертвым возле вышки сотовой связи. Разбираемся, что известно о происшествии и почему оно могло произойти.

Трагедия в Ульяновске

Фото: соцсети

Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области следователи обнаружили тела 42-летней Марины, ее родителей и двух четырехлетних детей. Предположительно, их мог убить сын–подросток женщины Тимур, который затем свел счеты с жизнью. Его нашли недалеко от села – около вышки сотовой связи. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

В пресс-службе прокуратуры по Ульяновской области сообщили, что молодой человек оставил предсмертную записку. По предварительным данным, в ней он написал, что "решил уйти из жизни и, чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой".

"Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад", – отмечают в прокуратуре. Также в ведомстве добавили, что ранее молодой человек участвовал в конкурсе "Умники и умницы". Региональные следователи, в свою очередь, намерены провести посмертную психиатрическую экспертизу подростка.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова рассказала, что раньше мать Тимура имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась. Семью, в которой проживал подросток, характеризовали как благополучную. "Нареканий к матери никаких не было, дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок у нее, вопросов к ней по воспитанию не возникало. Она получала положительные характеристики как от родственников, так и от соседей", – пояснила Касимова.



Видео: ГСУ СК РФ по Ульяновской области

"Был всегда тихим и спокойным"

Знакомая подростка Влада (имя изменено. – Прим. ред.), которая училась с ним в одной школе, рассказала Москве 24, что тот всегда был "добрым, вежливым и душевным человеком".

"В школе он был как обычный ученик, нормальный мальчик, к нему все нормально относились, хотели с ним общаться. Он никогда не проявлял агрессию, если у него не было настроения", – рассказывает девочка.





Влада знакомая подростка Ты, например, подойдешь, с ним поздороваешься, он скажет "привет". Если ты начинаешь веселиться, он может сказать: "У меня настроения сегодня нет, можем завтра поговорить". За этот учебный год он никакие проступки не совершал, был тихим мальчиком.

При этом, по ее словам, мать Тимура его "гнобила".



Фото: соцсети

"Он для некоторых был открытым, мог рассказать все свои секреты. Мы могли его успокоить, помочь как-то. А для других оставался закрыт, потому что была ситуация, что он кому-то рассказал про свою личную жизнь, и это разошлось по всей школе. Все начали его обсуждать. После он стал для некоторых закрытым. Она (мать. – Прим. ред.) его словами задевала, об этом были в курсе некоторые люди. Но школа об этом не знала", – пояснила собеседница Москвы 24.

Знакомая детства мальчика Ангелина (имя изменено. – Прим. ред.) также рассказала, что Тимур был отличником и не имел вредных привычек.

"Он был всегда тихим и спокойным, хорошим мальчиком, круглый отличник, ничего плохого никогда не делал. Наркотиками и алкоголем не увлекался, плохого о нем сказать не могу", – пояснила она.

По ее словам, у подростка были хорошие отношения с матерью, но они мало общались.





Ангелина знакомая подростка Постоянно играл в компьютерные игры, был слегка замкнут, и мама все время посвящала близнецам. Он до 12 лет был один, то есть без братьев и сестер. Его очень баловали, а с появлением близнецов внимания ему стали уделять меньше. Он часто говорил, что не любит их и, возможно, ревновал как маму, так и бабушку. Его это достаточно угнетало.

Родственница погибших Татьяна (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что раньше мать подростка

Марина работала бухгалтером в Ульяновске, но из-за проблем с алкоголем и болезней ей пришлось работать из дома. В село она приехала после того, как забеременела двойней, об отце малышей она не говорила, пояснила Татьяна.

"Печатала на компьютере лекции какие-то. Жили они на бабушкины и дедушкины пенсии. Те были железнодорожниками, тысяч 30 рублей получали, но у них были кредиты, поэтому 15 тысяч оставалось на жизнь, может, больше", – пояснила она.

По словам родственницы, Тимур очень много времени проводил за компьютером и на улицу практически не выходил, но никаких конфликтов с матерью у него не было.



Фото: СК РФ

"Его больше всего привлекал компьютер. Никак от компьютера нельзя было отогнать. Бабушка с дедушкой его очень любили, и он их тоже. С детьми он не общался, ему на них было пофиг. А бабушка была погружена в воспитание малолетних детей", – пояснила она.





Татьяна родственница Мальчик был спокойный, уравновешенный, он никогда не кричал, в ярость не впадал. Учился очень хорошо, не пил, не курил, наркотики не употреблял. За компьютером проводил много времени, но имел отличную успеваемость.

Кроме того, подросток каждый год на летние каникулы ездил к своему биологическому отцу в село Погорелово, но в этот раз тот его "не забрал". "Отец его инвалид, получает пенсию, пьющий", – добавила Татьяна.

По словам самого мужчины, в последний раз он видел сына весной. Но планировал снова встретиться с ним в конце августа. При этом отец подтвердил, что подросток был зависим от компьютерных игр. "Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала... Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил", – говорит мужчина.

В свою очередь, коллеги и знакомые Марины до сих пор в шоке от случившегося.

"Я была знакома по интернету с Мариной. Мы с ней общались три года по скайпу и телефону. Очень была позитивная и настоящая бизнес-вумен. Я просто в полном шоке от случившегося. Старший сын был отличник и участвовал в олимпиадах", – пояснила Москве 24 знакомая женщины Елена (имя изменено. – Прим. ред.).

А Николай (имя изменено. – Прим. ред.), который сотрудничал с Мариной, считает, что трагедия случилась из-за проблем с достатком в семье.

"Марина была очень чувствительным человеком по отношению к другим. У таких людей еще более чувствительные дети. Я просто сам знаю, что такое нищета родителей, когда проблемы, проблемы, проблемы – парень для себя такой выход видел из всей этой ситуации. Ад был у него, видимо, и при жизни", – предположил собеседник Москвы 24.

"Моя история успеха и жизни!"

Фото: соцсети

Марина в конце прошлого года начала вести интернет-блог, в котором делилась с подписчиками историями своей жизни под названием "Моя история успеха и жизни!".

В своем блоге она рассказывает, что вышла замуж еще в институте, работала продавцом, страховым агентом и даже на почте. А настоящим счастьем стало рождение сына.





из интернет-блога Марины Я смотрела на него и радовалась, что наконец такое счастье. Но малыш дал нам жару. Характер проявлялся с рождения. Канючил, капризничал, не спал ночами. Все время просился на руки. Но благо, нянек дома хватало. Мне даже иногда давали поспать. Денег не хватало, как говорила мама. Все время были долги. Но зато дома полно еды.

Но вскоре она развелась с первым мужем. Кроме того, женщина признавалась, что часто пила. Из-за проблем с алкоголем лежала в наркологии и ходила к психологу.





из интернет-блога Марины В последнее время я пила самое дешевое спиртное, пила все подряд. Прием длился около часа, а мне казалось – целую вечность. Меня положили в палату интенсивной терапии на три дня. Я спала, просыпалась, опять засыпала. В первые сутки я видела кошмары, да и еще бабка по соседству была привязана к кровати, она все время пыталась вырваться и куда-то сбежать.

После этого женщина познакомилась с отцом своих будущих близняшек, который бросил беременную Марину, "сказав при этом, что у него не может быть детей". В 37 лет она родила двух недоношенных младенцев, которым врачи помогли выжить.





из интернет-блога Марины Лежала в ожидании того, что кто-то зайдет и скажет печальную новость. Но шло время, дети поправлялись. Дочка выкарабкалась быстрее. А вот у сына было два кровоизлияния в мозг, два раза делали переливание крови. Но девочка тянула за собой брата – так врачи говорили. Если девчонка выживет, у брата есть все шансы.

После этого Марина начала зарабатывать в интернете на бирже, подрабатывала копирайтером, пока в 40 лет ее не поразил инсульт, а через полгода – "аневризма головного мозга".





из интернет-блога Марины К 40 годам, кроме детей, я ничего не нажила. Только теряла и продолжала терять. Ни работы, ни друзей, ни личной жизни, ни собственной недвижимости. Судьба все крепче зажимала меня в тиски. Одна проблема накрывала другой. Черная полоса продолжалась.

В последней своей записи Марина рассказывает про случай с интернет-мошенничеством, на которую попала ее мать.

"Ну ладно, мама все-таки в возрасте... Но меня тоже не раз разводили, причем на серьезные деньги. Но об это в следующей истории. Желаю всем удачи!" – заключила блогер.