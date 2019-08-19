Знакомые рассказали подробности об убившем семью ульяновском подростке

В минувшие выходные стало известно о трагедии в Ульяновской области: в одном из домов села Патрикеево правоохранители обнаружили тела 42-летней женщины, ее двух маленьких детей и обоих пожилых родителей. По одной из версий следствия, расправу над семьей мог совершить старший сын убитой – подросток. Позднее его самого нашли мертвым возле вышки сотовой связи. Разбираемся, что известно о происшествии и почему оно могло произойти.
Трагедия в Ульяновске
Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области следователи обнаружили тела 42-летней Марины, ее родителей и двух четырехлетних детей. Предположительно, их мог убить сын–подросток женщины Тимур, который затем свел счеты с жизнью. Его нашли недалеко от села – около вышки сотовой связи. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.
В пресс-службе прокуратуры по Ульяновской области сообщили, что молодой человек оставил предсмертную записку. По предварительным данным, в ней он написал, что "решил уйти из жизни и, чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой".
"Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад", – отмечают в прокуратуре. Также в ведомстве добавили, что ранее молодой человек участвовал в конкурсе "Умники и умницы". Региональные следователи, в свою очередь, намерены провести посмертную психиатрическую экспертизу подростка.
Министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова рассказала, что раньше мать Тимура имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась. Семью, в которой проживал подросток, характеризовали как благополучную. "Нареканий к матери никаких не было, дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок у нее, вопросов к ней по воспитанию не возникало. Она получала положительные характеристики как от родственников, так и от соседей", – пояснила Касимова.
"Был всегда тихим и спокойным"
Знакомая подростка Влада (имя изменено. – Прим. ред.), которая училась с ним в одной школе, рассказала Москве 24, что тот всегда был "добрым, вежливым и душевным человеком".
"В школе он был как обычный ученик, нормальный мальчик, к нему все нормально относились, хотели с ним общаться. Он никогда не проявлял агрессию, если у него не было настроения", – рассказывает девочка.
При этом, по ее словам, мать Тимура его "гнобила".
"Он для некоторых был открытым, мог рассказать все свои секреты. Мы могли его успокоить, помочь как-то. А для других оставался закрыт, потому что была ситуация, что он кому-то рассказал про свою личную жизнь, и это разошлось по всей школе. Все начали его обсуждать. После он стал для некоторых закрытым. Она (мать. – Прим. ред.) его словами задевала, об этом были в курсе некоторые люди. Но школа об этом не знала", – пояснила собеседница Москвы 24.
Знакомая детства мальчика Ангелина (имя изменено. – Прим. ред.) также рассказала, что Тимур был отличником и не имел вредных привычек.
"Он был всегда тихим и спокойным, хорошим мальчиком, круглый отличник, ничего плохого никогда не делал. Наркотиками и алкоголем не увлекался, плохого о нем сказать не могу", – пояснила она.
По ее словам, у подростка были хорошие отношения с матерью, но они мало общались.
Родственница погибших Татьяна (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что раньше мать подростка
Марина работала бухгалтером в Ульяновске, но из-за проблем с алкоголем и болезней ей пришлось работать из дома. В село она приехала после того, как забеременела двойней, об отце малышей она не говорила, пояснила Татьяна.
"Печатала на компьютере лекции какие-то. Жили они на бабушкины и дедушкины пенсии. Те были железнодорожниками, тысяч 30 рублей получали, но у них были кредиты, поэтому 15 тысяч оставалось на жизнь, может, больше", – пояснила она.
По словам родственницы, Тимур очень много времени проводил за компьютером и на улицу практически не выходил, но никаких конфликтов с матерью у него не было.
"Его больше всего привлекал компьютер. Никак от компьютера нельзя было отогнать. Бабушка с дедушкой его очень любили, и он их тоже. С детьми он не общался, ему на них было пофиг. А бабушка была погружена в воспитание малолетних детей", – пояснила она.
Кроме того, подросток каждый год на летние каникулы ездил к своему биологическому отцу в село Погорелово, но в этот раз тот его "не забрал". "Отец его инвалид, получает пенсию, пьющий", – добавила Татьяна.
По словам самого мужчины, в последний раз он видел сына весной. Но планировал снова встретиться с ним в конце августа. При этом отец подтвердил, что подросток был зависим от компьютерных игр. "Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала... Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил", – говорит мужчина.
В свою очередь, коллеги и знакомые Марины до сих пор в шоке от случившегося.
"Я была знакома по интернету с Мариной. Мы с ней общались три года по скайпу и телефону. Очень была позитивная и настоящая бизнес-вумен. Я просто в полном шоке от случившегося. Старший сын был отличник и участвовал в олимпиадах", – пояснила Москве 24 знакомая женщины Елена (имя изменено. – Прим. ред.).
А Николай (имя изменено. – Прим. ред.), который сотрудничал с Мариной, считает, что трагедия случилась из-за проблем с достатком в семье.
"Марина была очень чувствительным человеком по отношению к другим. У таких людей еще более чувствительные дети. Я просто сам знаю, что такое нищета родителей, когда проблемы, проблемы, проблемы – парень для себя такой выход видел из всей этой ситуации. Ад был у него, видимо, и при жизни", – предположил собеседник Москвы 24.
"Моя история успеха и жизни!"
Марина в конце прошлого года начала вести интернет-блог, в котором делилась с подписчиками историями своей жизни под названием "Моя история успеха и жизни!".
В своем блоге она рассказывает, что вышла замуж еще в институте, работала продавцом, страховым агентом и даже на почте. А настоящим счастьем стало рождение сына.
Но вскоре она развелась с первым мужем. Кроме того, женщина признавалась, что часто пила. Из-за проблем с алкоголем лежала в наркологии и ходила к психологу.
После этого женщина познакомилась с отцом своих будущих близняшек, который бросил беременную Марину, "сказав при этом, что у него не может быть детей". В 37 лет она родила двух недоношенных младенцев, которым врачи помогли выжить.
После этого Марина начала зарабатывать в интернете на бирже, подрабатывала копирайтером, пока в 40 лет ее не поразил инсульт, а через полгода – "аневризма головного мозга".
В последней своей записи Марина рассказывает про случай с интернет-мошенничеством, на которую попала ее мать.
"Ну ладно, мама все-таки в возрасте... Но меня тоже не раз разводили, причем на серьезные деньги. Но об это в следующей истории. Желаю всем удачи!" – заключила блогер.