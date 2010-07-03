В жилом доме Читы обнаружили расчлененное тело девушки

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В Чите обнаружили расчлененное тело девушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ).

"6 октября 2019 года около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела около дома в городе Чите", – сообщило СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Информация поступила от жителей одного из многоквартирных домов. Они нашли фрагменты тела на козырьке подъезда дома. Личность погибшей уже установлена, это 19-летняя жительница Читы.

К следователям доставлен мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится осмотр места происшествия. Местных жителей допрашивают. Устанавливаются очевидцы преступления.

