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Происшествия

13:16

Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован

происшествия криминал суды

Фото: скриншот видео телеграм-канал Mash

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедове, сообщила старший помощник руководителя СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, обвиняемому назначат психиатрическую экспертизу.

34-летнему жителю Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки. По данным следствия, мужчина является знакомым семьи погибшей девушки. После задержания он написал явку с повинной, объяснил, что убил девушку в результате ссоры. При этом уже на допросе мужчина отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.

5 октября в частном доме в Домодедове обнаружили тело 17-летней девушки со множественными колото-резаными ранами. СК возбудил уголовное дело.

На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве.

Знакомые задержанного признались, что шокированы случившимся. Один из них назвал подозреваемого порядочным семьянином, но отметил, что мужчина так и не смог смириться с разводом. Еще один знакомый семьи заверил, что задержанный винил во всех проблемах младшую сестру своей бывшей супруги.

"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней в Домодедове

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