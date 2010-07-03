Обвиняемые в убийстве екатеринбурженки из-за автомобиля раскаялись

Обвиняемые в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге заявили, что раскаиваются в совершении преступления, сообщает РИА Новости.

"Да", – ответили обвиняемые в ходе суда об избрании меры пресечения в ответ на вопрос журналистов о том, раскаиваются ли они в содеянном.

Ранее СК опубликовал видеозапись следственных действий с места убийства. На видео один из подозреваемых демонстрирует правоохранителям, как он вытащил тело девушки (в эксперименте эту роль играет манекен) из машины. Когда его спросили, кто открыл колодец, задержанный мужчина признался, что это сделал он.

15 октября СК сообщил о задержании в Челябинске троих подозреваемых по данному делу. Ими оказались Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова.

Им вменяется совершение преступлений по статьям "Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем" и "Разбой". Также проверяется причастность задержанных к другим аналогичным правонарушениям.

Тело Ксении Каторгиной нашли в Екатеринбурге 15 октября. Девушка пропала несколькими днями ранее: она отправилась показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю и не вернулась домой. В поисках принимали участие полицейские и волонтеры, но живой девушку найти не удалось.

27-летняя Ксения жила в Екатеринбурге, работала менеджером по продажам в одной из местных фирм, воспитывала девятилетнюю дочь.