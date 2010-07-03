СК опубликовал видео с места убийства девушки в Екатеринбурге

Видео: СК РФ

СК опубликовал видеозапись следственных действий на месте убийства девушки в Екатеринбурге. 27-летнюю Ксению Каторгину, пропавшую после попытки продать свой автомобиль, обнаружили мертвой в Орджоникдзевском районе города.

На видео один из подозреваемых демонстрирует правоохранителям, как он вытащил тело девушки (в эксперименте эту роль играет манекен) из машины. Когда его спросили, кто открыл колодец, задержанный мужчина признался, что это сделал он.

"В какой момент?" – уточняет следователь. "Когда подъехали", – сказал мужчина. "Я сразу же открыл колодец, перетащил девушку и сбросил в колодец", – добавил задержанный.

В ходе допроса подозреваемого спросили о мотивах преступления. На предположение, что злоумышленники хотели "отнять машину", он ответил утвердительно. "А с водителем что решили?" – продолжил допрос следователь. "В колодец", – ответил задержанный, добавив, что убить девушку они планировали с самого начала.

Ранее СК сообщил о задержании в Челябинске троих подозреваемых в убийстве девушки. Ими оказались двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.

В ближайшее время им должны предъявить обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем" и "Разбой". Также проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Тело Ксении Каторгиной нашли в Екатеринбурге 15 октября. Девушка пропала несколькими днями ранее: она отправилась показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю и не вернулась домой. В поисках принимали участие сотрудники органов, а также волонтеры, но живой девушку найти не удалось.

27-летняя Ксения жила в Екатеринбурге, работала менеджером по продажам в одной из местных фирм, воспитывала девятилетнюю дочь.