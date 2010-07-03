Таксист взял с француза 25 тысяч рублей за короткую поездку

В Москве таксист взял с француза 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. 31-летний парижанин обратился к столичным полицейским с просьбой разобраться в ситуации, сообщает Агентство "Москва". Иностранец рассказал сотрудникам полиции, что таксист списал через мобильный терминал слишком большую сумму с его банковской карты.
По информации агентства, француз решил доехать на такси из аэропорта Шереметьево в отель Four Seasons на Охотном Ряду. Расстояние в пути – примерно 26 километров. В аэропорту парижанин обсудил стоимость поездки с водителем такси. Они сошлись на 2,5 тысячи рублей.
"Однако по приезде водитель через мобильный терминал списал с карты иностранца 25 тысяч рублей", – рассказал собеседник агентства. В ответ на возмущение иностранца таксист заявил, что сам назначает цену, так как работает как частный предприниматель.
Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что таксист напал на пассажирку на юго-западе столицы и отобрал у нее телефон и деньги. По словам потерпевшей, мужчина, угрожая похожим на нож предметом, похитил у нее гаджет и 12 тысяч рублей, после чего высадил ее и уехал. Общий ущерб составил около 37 тысяч рублей.
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