Таксист взял с француза 25 тысяч рублей за короткую поездку

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В Москве таксист взял с француза 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. 31-летний парижанин обратился к столичным полицейским с просьбой разобраться в ситуации, сообщает Агентство "Москва". Иностранец рассказал сотрудникам полиции, что таксист списал через мобильный терминал слишком большую сумму с его банковской карты.

По информации агентства, француз решил доехать на такси из аэропорта Шереметьево в отель Four Seasons на Охотном Ряду. Расстояние в пути – примерно 26 километров. В аэропорту парижанин обсудил стоимость поездки с водителем такси. Они сошлись на 2,5 тысячи рублей.

"Однако по приезде водитель через мобильный терминал списал с карты иностранца 25 тысяч рублей", – рассказал собеседник агентства. В ответ на возмущение иностранца таксист заявил, что сам назначает цену, так как работает как частный предприниматель.

Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что таксист напал на пассажирку на юго-западе столицы и отобрал у нее телефон и деньги. По словам потерпевшей, мужчина, угрожая похожим на нож предметом, похитил у нее гаджет и 12 тысяч рублей, после чего высадил ее и уехал. Общий ущерб составил около 37 тысяч рублей.