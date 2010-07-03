Пытавшегося надругаться над пассажиркой таксиста разыскивает полиция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция разыскивает таксиста по подозрению в попытке надругаться над одной из пассажирок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Как уточняется, для поиска водителя был введен план "Перехват". Разыскивается водитель автомобиля белого цвета. Полиция также проверяет информацию о возможном надругательстве водителя над одной из своих пассажирок.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что инцидент произошел на проспекте Мира на северо-востоке столицы.

Ранее сообщалось, что таксист в Москве взял с супружеской пары 14 тысяч рублей за поездку на три километра. Как отмечалось, супруг заявительницы отдал таксисту банковскую карту, и водитель самостоятельно списал с его счета денежные средства, после чего разрешил пассажирам выйти. До этого водитель такси грозился их не выпустить из машины, если они не заплатят данную сумму.

