Водитель такси сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси сбил ребенка на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома № 39 по улице Юных Ленинцев. Как уточняется, водитель такси марки Hyundai совершил наезд на 12-летнюю девочку.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили агентству факт происшествия. Там уточнили, что в результате ЧП девочка получила ушибы и ссадины.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее водитель грузовика сбил женщину с ребенком на улице Костякова. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

