Водитель грузовика сбил женщину с ребенком на севере столицы

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На севере Москвы водитель грузовика сбил женщину с ребенком, которые находились на тротуаре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Около 14:30 на улице Костякова, доме 7, водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на женщину с ребенком, находящихся на тротуаре", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее грузовой автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль дорожных служб на западе Москвы. В результате ДТП второй грузовик травмировал трех человек, которые вели дорожные работы. Пострадавших госпитализировали.