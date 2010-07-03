В Москве автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке. Водитель машины, совершившей наезд на пешехода, скрылся с места ДТП. Пострадавший находится в сознании, на месте происшествия работает медицинская бригада, специалисты осматривают пешехода.

Сообщается, что ДТП произошло в 17:20.

"По факту произошедшего проводится проверка", – добавили в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.

18 ноября два человека погибли в ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса. Еще один человек получил ранения. Машина на большой скорости врезалась в здание.

