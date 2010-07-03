Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга на севере Москвы. Причины аварии выясняются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в районе дома 1 по Пасечной улице.

Отмечается, что автомобиль Renault врезался в здание, в результате чего погибли двое, еще один человек пострадал.

По данным Агентства "Москва", в аварию попал автомобиль каршеринга. На месте работают экстренные службы.

Ранее один человек пострадал в ДТП с автомобилем каршеринга на улице Мосфильмовская на западе столицы.