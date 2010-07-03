Автомобиль врезался в уличный фонарь на западе Москвы, есть погибший

Автомобиль врезался в фонарный столб на западе столицы. В результате аварии погиб один человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"На Крылатской улице возле дома 2 автомобиль врезался в мачту освещения, погиб один человек", – проинформировал источник.

Известно, что погибший являлся водителем машины, попавшей в ДТП.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Инцидент произошел на Олонецкой улице на севере Москвы.