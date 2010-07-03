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Происшествия

01:35

Автомобиль врезался в уличный фонарь на западе Москвы, есть погибший

происшествия ДТП город

Автомобиль врезался в фонарный столб на западе столицы. В результате аварии погиб один человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"На Крылатской улице возле дома 2 автомобиль врезался в мачту освещения, погиб один человек", – проинформировал источник.

Известно, что погибший являлся водителем машины, попавшей в ДТП.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Инцидент произошел на Олонецкой улице на севере Москвы.

Легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста на севере Москвы

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