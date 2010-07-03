Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе на юго-западе столицы, сообщает ТАСС.
ДТП произошло около 09:00 на улице Адмирала Лазарева в районе дома 50. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее столичных автомобилистов попросили быть осторожными за рулем 12 ноября в связи с дождем и сильным ветром.
ЦОДД сообщал о ДТП на МКАД в районе Симферопольского шоссе. Отмечалось, что на месте аварии образовались серьезные затруднения в движении транспорта.
ДТП произошло на МКАД в районе Симферопольского шоссе