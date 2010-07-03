ЦОДД призвал водителей к осторожности на дорогах из-за дождя и сильного ветра

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Столичных автомобилистов попросили быть осторожными за рулем 12 ноября в связи с дождем и сильным ветром. Об этом информирует официальный Twitter-аккаунт ГКУ ЦОДД.

"Дождь с сильным ветром обещают нам синоптики 12 ноября. На дорогах будет мокро и плохо видно, а под деревьями и рекламными щитами – небезопасно. Поэтому с самого утра осторожнее на дороге", – предупредили в ведомстве.

Там добавили, что водителям следует держать максимальную дистанцию между транспортными средствами.

Ранее ЦОДД сообщал о ДТП на МКАД в районе Симферопольского шоссе. Отмечалось, что на месте аварии образовались серьезные затруднения в движении транспорта.