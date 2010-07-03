Водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил велосипедиста в Отрадном. Об этом сообщило Агентство "Москвы" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 25 по улице Олонецкая водитель легкового автомобиля допустил наезд на велосипедиста. От полученных ранений последний скончался", — заявили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в столкновении легкого автомобиля и грузовой машины в Подмосковье погибли три человека.

