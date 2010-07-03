Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковушка и грузовик с полуприцепом столкнулись лоб в лоб на северо-западе Подмосковья, сообщает "Интерфакс". В результате аварии погибли три человека.

Авария произошла на 540-м километре автодороги А-108 Московского большого кольца (МБК) в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа.

Все три жертвы – пассажиры легкового автомобиля. На месте работают следственно-оперативная группа и полиция.

Ранее ЦОДД сообщал о ДТП на МКАД в районе Симферопольского шоссе. Отмечалось, что на месте аварии образовались серьезные затруднения в движении транспорта.

