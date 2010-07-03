Аэротакси может появиться в Москве в 2020 году

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"Вертолеты России" могут в 2020 году запустить в Москве пилотный проект аэротакси, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский в интервью телеканалу Россия-24.

По его словам, такой сервис будет дороже, чем обычное такси, но быстрее. Богинский уточнил, что добраться от аэропорта до центра Москвы будет в два раза дороже, чем в такси.

Летом сообщалось, что стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется примерно в 3000 рублей.

"ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") 28 августа подписали на МАКС-2019 соглашение с "Яндекс.Такси" о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в следующем году.

В дальнейшем участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы. Вызвать аэротакси и заказать место можно будет через приложение на смартфоне.

На первом этапе планируется организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья. Для запуска полетов над городом (над руслами рек и железнодорожными путями) нужно подписать соглашение с правительством Москвы.

