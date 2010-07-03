Названа стоимость полета на аэротакси

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется примерно в 3000 рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько, передает РИА Новости.
"Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо. В Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", – сказал Охонько.
В Москве появится аэротакси
"ВР-Технологии" 28 августа подписали на МАКС-2019 соглашение с "Яндекс.Такси" о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в следующем году.
В дальнейшем участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы. Вызвать аэротакси и заказать место можно будет через приложение на смартфоне.
На первом этапе планируется организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья. Для запуска полетов над городом (над руслами рек и железнодорожными путями) нужно подписать соглашение с правительством Москвы.
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