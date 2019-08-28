В Москве появится аэротакси

16:51
16:51
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Фото: Агентство "Москва"
В столице появится сервис аэротакси. Соглашение о создании городской системы аэромобильности подписали на МАКС-2019 "Яндекс.Такси" и компания "ВР-Технологии", входящая в холдинг "Вертолеты России".
Как пояснил РИА Новости гендиректор "ВР-Технологий" Александр Охонько, компаниям предстоит вместе разработать целую экосистему, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты. "В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД", – уточнил Охонько. По его словам, "если безопасность и рентабельность подтвердится", также запустят полеты из города в зону аэропортов.
Как сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси" Агентству "Москва", регулярные вертолетные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне. Клиенты смогут воспользоваться ими на определенных отрезках пути вместо автомобиля, пояснили в компании. Партнером "Яндекс.Такси" в создании первых городских воздушных маршрутов, помимо разработчика вертолетной техники "ВР-Технологии", станет фирма "НИТА", сотрудники которой занимаются технической организацией воздушного движения.
Ранее российские разработчики создали действующий образец беспилотного воздушного такси. В будущем, по мнению специалистов центра прототипирования НИТУ "МИСиС" "Кинетика", аэротакси смогут перевозить пассажиров внутри города. Отмечалось, что устройство совмещает в себе функции квадрокоптера, "летающего крыла" и так называемого конвертоплана.
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