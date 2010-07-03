В Дептрансе рассказали, когда чаще всего происходят аварии с такси

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Аварии с участием такси чаще всего происходят в столице во вторник, понедельник и воскресенье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Там уточнили, по количеству аварий лидирующую позицию занимает вторник (15,2%). За ним идет понедельник (14,8%) и воскресенье (14,5%). Чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят с 12:00 до 21:00 (42%) и с 00:00 до 07:00 (24%). Такую статистку приводит УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
В департаменте добавили, что к самым распространенным причинам аварии относятся неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил перестроения и сигнала светофора, а также проезд пешеходных переходов.
В пресс-службе подчеркнули, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом в работе всех ведомств. Там добавили, что департамент совместно с ГИБДД постоянно проводят анализ аварийности и принимают после этого соответствующие меры.
Ранее район Выхино-Жулебино был признан самым аварийно-опасным районом Москвы по итогам девяти месяцев 2019 года. В этом районе зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали восемь человек и 144 получили различные травмы.
Как отмечали в ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
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