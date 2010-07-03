В Сети появились адреса камер, фиксирующих нарушения правил парковки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Адреса 258 камер с круговым обзором "Стрит Фалькон", фиксирующих нарушения правил стоянки и остановки, появились на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

На сайте Московского паркинга нужно войти в раздел "Часто задаваемые вопросы" и выбрать "Штрафы". Список камер доступен по ссылке "Где я могу посмотреть адресный список дорожных камер ГКУ АМПП".

"Камеры устанавливаются в местах, где чаще всего нарушают правила дорожного движения и парковки, по запросам и согласованию с ГИБДД и городскими службами, сразу после установки комплексов количество нарушений значительно снижается. Актуальный адресный перечень камер имеется в открытом доступе на сайте "Московского паркинга", – сообщили ТАСС в пресс-службе Московского паркинга.

Собеседник агентства отметил, что в том случае, если штраф был выписан неправомерно, автомобилист может подать на обжалование и постановление будет отменено.

"Добавим также, что, в соответствии с ГОСТами, применение табличек "Фотовидеофиксация" носит рекомендательный характер, обязательность их применения нормативными документами не устанавливается", – сказал собеседник агентства.

Камеры фотовидеофиксации с круговым обзором (360 градусов) для выявления нарушений правил парковки начали устанавливать в столице весной прошлого года. Камера фиксирует нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками, а также фиксирует машины на платной парковке для проверки оплаты.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".

В ЦОДД отметили, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.

Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.

ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер.

