В Сети появились адреса камер, фиксирующих нарушения правил парковки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Адреса 258 камер с круговым обзором "Стрит Фалькон", фиксирующих нарушения правил стоянки и остановки, появились на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
На сайте Московского паркинга нужно войти в раздел "Часто задаваемые вопросы" и выбрать "Штрафы". Список камер доступен по ссылке "Где я могу посмотреть адресный список дорожных камер ГКУ АМПП".
"Камеры устанавливаются в местах, где чаще всего нарушают правила дорожного движения и парковки, по запросам и согласованию с ГИБДД и городскими службами, сразу после установки комплексов количество нарушений значительно снижается. Актуальный адресный перечень камер имеется в открытом доступе на сайте "Московского паркинга", – сообщили ТАСС в пресс-службе Московского паркинга.
Собеседник агентства отметил, что в том случае, если штраф был выписан неправомерно, автомобилист может подать на обжалование и постановление будет отменено.
"Добавим также, что, в соответствии с ГОСТами, применение табличек "Фотовидеофиксация" носит рекомендательный характер, обязательность их применения нормативными документами не устанавливается", – сказал собеседник агентства.
Камеры фотовидеофиксации с круговым обзором (360 градусов) для выявления нарушений правил парковки начали устанавливать в столице весной прошлого года. Камера фиксирует нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками, а также фиксирует машины на платной парковке для проверки оплаты.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".
В ЦОДД отметили, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.
Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.
ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер.
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