В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Район Выхино-Жулебино признан самым аварийно-опасным районом Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
В этом районе зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали восемь человек и 144 получили различные травмы. Наименьшее число аварий, по данным ведомства, зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.
"По итогам девяти месяцев 2019 года наибольшее количество дорожных аварий зарегистрировано на территории Южного административного округа города Москвы. За указанный период на его территории произошли 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и ранены 941 человек", – заявили в ведомстве.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожных аварий и пострадавших в них людей сократилось на 6,3% и 6,9% соответственно, а вот количество погибших осталось неизменным. Самыми аварийными остаются районы Бирюлево Восточное, Даниловский, а также Орехово-Борисово Южное.
На втором месте по аварийности находится Восточный округ столицы. Там зарегистрировано 724 аварии. На третьем месте расположился Западный округ с 697 ДТП.
Как ранее отмечали в ведомстве, самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
При этом, согласно статистике, количество аварий на дорогах в российских городах заметно сократилось. Самые лучшие показатели у Ростова-на-Дону, там аварийность сократилась на 23% за два года. Количество аварий в Перми сократилось на 22%, а в Калининграде – на 21%. Хорошая статистика и в Набережных Челнах, Красноярске, Саратове, Барнауле и Липецке.
При этом в десяти городах за два года ситуация на дорогах ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах – на 64%.
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