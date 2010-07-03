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Общество

11:06

Названы города-лидеры по снижению аварийности на дорогах

транспорт общество дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество аварий на дорогах в российских городах заметно сократилось. Самые лучшие показатели у Ростова-на-Дону, там аварийность сократилась на 23% за два года. Об этом сообщает RT.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг количества ДТП в городах, где проходит ремонт автотрасс в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Исследование проводилось на основе данных ГИБДД и дорожной инспекции ОНФ. По статистике, в 2018 году по сравнению с 2016 годом аварийность снизилась в 22 городах из 38.

На первое место рейтинга поднялся Ростов-на-Дону с показателем в 23%. Количество аварий в Перми сократилось на 22%, а в Калининграде – на 21%. Хорошая статистика и в Набережных Челнах, Красноярске, Саратове, Барнауле и Липецке.

Данные показывают, что в 20 городах стало меньше и жертв ДТП. В Калининграде люди стали гибнуть на дорогах в два раза реже, в Перми показатель снизился на 40%, в Саратове – на 39%.

При этом в десяти городах за два года ситуация на дорогах ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах — на 64%.

Ранее в Москве начался конкурс видеоуроков о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах. Лучшие работы участников появятся в библиотеке Московской электронной школы.

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