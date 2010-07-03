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15:10

В Москве запустили конкурс видеоуроков о безопасности на дорогах

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве запустили конкурс видеоуроков о правилах дорожного движения. Лучшие работы разместят в библиотеке Московской электронной школы. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Главная задача конкурса заключается в сокращении детского травматизма на дорогах. Видеоуроки позволят наглядно научить детей правилам безопасного поведения: как переходить дорогу, ездить на велосипеде или пользоваться детским креслом в машине. Принять участие в конкурсе смогут все желающие. Для этого нужно записать видео длительностью не более пяти минут на одну из заданных тем.

Жюри конкурса оценит соответствие работы тематике, уровень раскрытия темы, доступность информации, оригинальность видеоурока и творческий подход к его разработке. В состав жюри войдут эксперты столичного департамента транспорта, сотрудники ГИБДД, известные блогеры и общественные деятели. Председателем жюри стал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Конкурс видеоуроков по ПДД стартовал в Москве

Итоги конкурса подведут 21 декабря. В каждой номинации будет по три победителя, которых наградят денежными призами.

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