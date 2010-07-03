В Госдуме не поддержали идею водить учеников автошкол в морг

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В комитете Госдумы по транспорту и строительству не поддерживают идею водить учеников автошкол в морги и пугать их трупами с целью профилактики ДТП, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в Татарстане предложили отправлять учеников автошкол на экскурсии в морги, чтобы будущие водители увидели последствия аварий и были аккуратнее на дорогах.

По мнению члена комитета Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), вопросы в соблюдении требований безопасности дорожного движения таким образом не решить.

"Такими темпами скоро какой-нибудь Госсовет какой-нибудь республики предложит всех водить в морг, чтобы понимать ценность жизни. Почему только учащихся автошкол? Вообще же люди должны понимать ценность жизни своей и других, и что теперь всех для этого в морг водить? Вот я по работе бывал в морге – мне очень сильно поплохело. А кому-то может вообще психику разрушить", – сказал он.

По его словам, если эту инициативу внесут в Госдуму в качестве законопроекта, поддерживать он ее не будет.

Вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети. Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 31 марта 2020 года.

Летом Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года.

Также президент поручил правительству до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах и не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.

До 1 декабря 2020 года президент поручил создать единую федеральную систему мониторинга автобусных пассажироперевозок между регионами РФ.

Правительству и Центробанку при участии Российского союза автостраховщиков поручено решить вопрос о создании центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте страны.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что министерство будет добиваться нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году. Сейчас уже ведется работа над тем, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза. Глава МВД уточнил, что с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти вдвое. Однако он отметил, что пока дорожная ситуация в стране остается достаточно сложной.