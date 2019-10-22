Цена ошибки – полмиллиона: сколько стоит припарковаться возле дома

Жительница Таганского района столицы Леля Иванова рассказала в соцсетях, что задолжала сумму почти в полмиллиона рублей за парковку возле дома. По ее словам, узнала она об этом совершенно случайно, когда решила купить новый автомобиль, а старый отправила на трейд-ин. Разбираемся, как такое могло произойти.

Парковка раздора

Фото: скриншот с видео Москвы 24

Леля Иванова вместе с мужем и двумя детьми переехала на Таганку весной этого года. На новом месте семья решила купить резидентное парковочное разрешение. С оформлением документов проблем не возникло. Однако в октябре Леля узнала, что из-за штрафов разрешение было приостановлено почти сразу, как его выдали. По словам девушки, произошло это случайно, когда семья покупала новый автомобиль.

"Решили мы машину поменять. Отправили свой автомобиль в трейд-ин и выбрали новый. Наша машина прошла диагностику, нам назвали стоимость и на всякий случай проверили на штрафы. И тут выясняется, что в базе исполнительных производств судебных приставов ведутся 17 дел на мое имя", – пожаловалась в соцсетях москвичка.

По словам девушки, как и у любого человека, первая реакция у нее была – шок. К тому же, отмечает Леля, все дела датированы 2018 годом.



Я могла пропустить скорость, но откуда штрафы за неоплаченную парковку в таком количестве, не представляю.



"Последние полгода я перемещаюсь преимущественно в пределах действия резидентного разрешения, которое мы оформили, как только переехали на Таганку. Паркуюсь у дома и у детского сада, куда вожу детей. Госуслуги проверяю регулярно. Ну, думаю, какая-то ошибка, поеду к парковщикам, разузнаю", – объясняет девушка.



Фото: скриншот с видео Москвы 24

Леля говорит, что приехав в офис департамента транспорта, выяснила, что штрафов не 17, а 85. Да и действие резидентного разрешения на парковку было приостановлено еще 23 апреля.

Резидентное парковочное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах муниципального района Москвы, на территории которого расположен дом автовладельца. Ежедневно с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору человека. При этом у автовладельца не должно быть задолженности по штрафам за нарушение ПДД и оплату парковки.

С этого момента машину фотографировали у дома почти каждый день и высылали мне штрафы и уведомления "Почтой России".

В пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" на случившееся отреагировали быстро, пояснив, что действие парковочного разрешения у девушки приостановили по причине неоплаченных штрафов.

Однако москвичка настаивает, что никаких сообщений о задолженностях не получила, как и оповещения о приостановке разрешения. Об этом она рассказала Москве 24. Ситуацию девушка объясняет тем, что корреспонденция, скорее всего, копились по старому адресу регистрации, поскольку она по незнанию не сообщила новый адрес регистрации в ГИБДД.

При этом в АМПП отметили, что письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись Ивановой по новому адресу, указанному при оформлении парковочного разрешения в АМПП, но все они вернулись назад, поскольку девушка их не забрала.

"Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ "АМПП" действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд", – сказали в АМПП.

В организации подчеркнули, что всегда стараются идти навстречу водителям. Автомобилистов попросили быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты.

Кто виноват и что делать?

Фото: скриншот с видео Москвы 24

Леля во всей этой истории признает, что где-то могла быть не до конца внимательна: не знала многих нюансов. Но считает, что и сотрудники организации тоже неправы.

"В АМПП говорят, что о приостановке действия резидентного разрешения меня уведомили по "Почте России". Очень мало людей проверяет почтовый ящик каждую неделю. При этом у АМПП есть мой адрес электронной почты, мобильный номер телефона. Ни по СМС, ни в приложении сообщить – нигде этого не сделали. Да и к тому же ни на "Госуслугах", ни на "Автокоде" их нет", – объясняет Иванова.

В пресс-службе АМПП пояснили, что данные о постановлениях могли не отображаться на информационных сайтах, так как необходимо было указать не только водительское удостоверение, но и государственный номер автомобиля.

Автоюрист Сергей Радько полагает, что сложившаяся ситуация для нашего "электронного" времени "дикая", поскольку государство активно приучает людей пользоваться цифровыми сервисами. При этом эксперт объясняет, что собственник автомобиля все же обязан явиться в ГИБДД и подать документы о смене регистрационных данных. Только после этого вносятся все изменения в базу данных. Именно ей и пользуются все структуры, которые занимаются выпиской штрафов: АМПП и МАДИ.





Сергей Радько автоюрист Сама по себе информация не обновится. Эта обязанность на данный момент целиком лежит на плечах водителя.

"Если изменения не были указаны, то все штрафы отправляются на прежний адрес, поэтому гражданин их не получает. При этом по закону человек сам несет ответственность за неполучение важного извещения, если он не позаботился о том, чтобы уведомить государство о смене места жительства", – добавляет эксперт.



Фото: скриншот с видео Москвы 24

Радько также отметил, что уведомления должны приходить не только о штрафах, но и об аннулировании разрешения на резидентную парковку. Его, по словам эксперта, могут отобрать по причине наличия не менее двух административных штрафов. Правда, даже водитель может не сразу узнать о каких-либо штрафах из-за несвоевременного уведомления, полагает специалист. Тем не менее это не освобождает его от ответственности.

Чтобы избежать подобной ситуации, какая случилась у Лели Ивановой, эксперт рекомендует регулярно проверять информацию о штрафах.





Сергей Радько автоюрист Если меняете место регистрации, обязательно сообщите данные в ГИБДД. Следует регулярно проверять все свои штрафы по тому свидетельству регистрации автомобиля, которое есть. На сайтах "Автокод" и "Мос.ру" можно проверить действие своего парковочного разрешения.

Москвичка, "задолжавшая" за паркинг полмиллиона рублей, планирует обращаться в суд, хоть и не надеется на благоприятный исход. Но в одном Леля точно уверена: произошедшая ситуация станет хорошим уроком для всех автовладельцев, пусть и цена у него оказалась высокой.



Илона Соболева