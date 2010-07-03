Москвичке рекомендовали оспорить штрафы за парковку на 500 тыс рублей

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют оспорить в суде правомерность якобы полученных штрафов за парковку возле дома на 500 тысяч рублей.
Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП). Там отметили, что действие парковочного разрешения женщины было приостановлено по причине неоплаченных штрафов.
"Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ "АМПП" действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд", – сказали в АМПП.
В организации подчеркнули, что всегда идут навстречу водителям, однако указали на необходимость быть внимательными при заполнении документов и проверке почты.
В АМПП добавили, что постановления направляются "Почтой России" по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД. Все письма с уведомлениями о приостановке разрешения вернулись назад, так как автовладелица их не забрала, заключили в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях появился пост москвички, в котором говорится о том, что АМПП выписал ей более 80 штрафов на сумму порядка 500 тысяч рублей за парковку возле дома.
В августе москвичке сожгли машину из-за того, что ее BMW мешал проезду. Владелица сгоревшего авто рассказала, что перед инцидентом оставила его и улетела в отпуск.
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