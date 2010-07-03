Сама виновата? Москвичке сожгли BMW из-за неправильной парковки

10:31
10:31
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Москвичке сожгли машину из-за того, что ее BMW мешал проезду. Женщина уверена, что ей мстят соседи, а в доме говорят, что автовладелица сама виновата, потому что паркуется как попало. Это – далеко не единственный случай, когда используются радикальные методы, чтобы поставить водителей на место, передает телеканал Москва 24.
Если сзади повреждения еще не очень заметны, то спереди становится очевидным – автомобиль выгорел дотла. Это случилось менее недели назад. На кадрах с камеры наблюдения видно, как в ночь на 18 августа неизвестный выходит из-за угла многоэтажки, на мгновение приседает у переднего колеса BMW, а затем исчезает, возможно, в одном из подъездов дома. Через несколько минут из переднего колеса машины начинает бить пламя, и вскоре зарево разгоняет мглу на всей улице.
Владелица сгоревшего авто Елена Чебукина рассказала, что перед инцидентом оставила его и улетела в отпуск. После дождей образовалась яма, и иномарка начала мешать другим водителям. "К сожалению, никого у меня здесь нет, переставить некому было", – пояснила владелица BMW. Справка из МЧС подтверждает, что автомобиль действительно подожгли.
Елена пробовала выяснить правду в чате с соседями, и многие из них отнеслись к женщине с сочувствием, даже помогли найти записи с камер наблюдения. "В любом случае, если человек неправильно припарковался, не стоит сжигать машину", – заявила девушка, живущая по соседству. "Не хочу никого осуждать, но я не думаю, что спалил какой-то кретин из нашего дома", – отметил еще один сосед. Некоторые же, наоборот, посчитали поджог "заслуженным".
Хозяйка авто написала заявление в полицию и теперь ждет возбуждения уголовного дела. Она надеется, что виновного найдут, но вместе с тем готовит вещи к переезду, так как жить в этом доме больше не хочет.
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