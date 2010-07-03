Четыре легковых автомобиля сгорели в ТиНАО

Четыре легковушки сгорели в ТиНАО

В ТиНАО сгорели четыре автомобиля. Пожар произошел в одном из дворов по Нововатутинскому переулку, сообщает телеканал Москва 24.

Из-за пламени топливо в одной из машин взорвалось. По предварительным данным, пострадавших нет, хотя на место прилетал медицинский вертолет. Площадь пожара – 15 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.