Автоэксперт прокомментировал идею разработать приложение для пешеходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал инициативу по разработке приложения, которое будет оповещать пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближающейся машине. Он уверен, что проблема актуальна для многих стран. Об этом специалист заявил в беседе с Москвой 24.
"Я пока с трудом представляю, как это будет действовать на практике. Прогресс происходит так быстро, что вполне возможно, что штука (приложение. – Прим. ред.) заработает. Большое количество ДТП действительно случается именно с участием этих людей, которые идут по улице, слушая музыку, проверяя почту. Они не смотрят по сторонам", – объясняет Моржаретто.
Специалист добавляет, что на улицах ряда зарубежных стран уже устанавливают шуточные знаки, на которых изображен человек в капюшоне, уткнувшийся в смартфон, и было бы неплохо поставить такие же у нас.
Ранее сообщалось, что в России разработают приложение, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля. Сервис начнут тестировать в ряде регионов страны с конца 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам разработчиков, самое большое число ДТП с участием пешеходов происходят по вине последних. Пешеходы переходят дорогу на красный сигнал светофора, поскольку отвлекаются на телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать о машинах.
Приложение создается для молодых людей, которые чаще все используют смартфоны по пути в университет или школу. Платформа будет собирать данные "умных" светофоров на расстоянии до 200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать их и показывать в приложении. Система также будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия.
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