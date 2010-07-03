В ЦОДД подготовились к снегопадам в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подготовился к суровым зимним условиям и снегу на дорогах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В каждой патрульной машине установлено оборудование, которое позволит вытащить застрявший транспорт из сугроба и отбуксировать его в безопасное место. Зимой автомобили ЦОДД дополнительно оснастят буксировочными тросами, которые рассчитаны на автомобили до 20 тонн. Кроме того, в период сильного снегопада число экипажей на дорогах увеличат.

Днем на столичные дороги выезжает 20 экипажей, а в ночное время – до 8 экипажей. "Практика предыдущего года показала, что зимой водителям намного чаще нужна помощь на дорогах. Скользкие дороги и снег сильно осложняют жизнь автомобилистов, количество аварий растет", – предупредили водителей в ведомстве.

Автомобилистов попросили быть внимательнее, не переоценивать свои возможности и помнить о длинном тормозном пути.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих полос.