На участке трассы М1 в Московской области снизят скоростной режим

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Скоростной режим на участке трассы М1 "Беларусь" в Московской области снизят до 90 километров в час с 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор".

Ограничение касается легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенную скорость на этом участке вновь увеличат до 110 километров в час, отмечают в компании.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что почти 60% постановлений в Москве в январе – октябре были выписаны за нарушение скоростного режима, в том числе за превышение скорости на 20–40 километров в час.

При этом в ведомстве отметили, что превышение скоростного движения чаще всего становится причиной ДТП.

В начале ноября в МВД решили проработать вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час.

