Эстакаду в районе Рублевского шоссе оборудуют системой обеспечения безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эстакаду в районе Рублевского шоссе на западе столицы оборудуют системой обеспечения безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Эстакада находится на пересечении Рублевского шоссе, улицы Маршала Тимошенко и Осеннего бульвара. Уточняется, что в систему безопасности войдут видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, оповещение, контроль доступом, диспетчерский контроль, а также комплекс технических средств связи и передачи информации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".

В ЦОДД отметили, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.

Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтобы обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.

