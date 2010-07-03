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Безопасность

10:15

МВД проработает вопрос о штрафе за превышение скорости до 20 км/ч

власть безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД дополнительно проработают вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч, сообщает ТАСС.

Такое поручение дал Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 16 октября в Екатеринбурге совещания о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Премьер поставил задачу проработать этот вопрос до 2 декабря.

Отмечается, что министерство займется этим совместно с заинтересованными органами государственной власти и организациями.

Ранее в пресс-службе МВД РФ по Москве рассказали, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогла раскрыть свыше трех тысяч преступлений в столице. Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппартно-программный комплекс "Безопасный город".

В Москве развернута масштабная сеть, в которую входит порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В будущем этой функцией планируется оснастить все городские камеры. Их общее число сейчас превышает 160 тысяч.

В МВД также сообщили о создании подразделения по борьбе с цифровой преступностью. Новые формирования планируют собирать по отраслевому принципу.

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