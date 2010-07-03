МВД заявило об эффективности системы видеонаблюдения для раскрытия преступлений в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Система видеонаблюдения с распознаванием лиц поспособствовала раскрытию свыше 3 тысяч преступлений в столице. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
"Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппартно-программный комплекс "Безопасный город". На сегодняшний день данная система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью системы видеонаблюдения в столице было раскрыто 3249 преступлений", – сообщил официальный представитель полиции.
Он также подчеркнул, что такая система видеонаблюдения с распознаванием лиц открыла сотрудникам ведомства новые возможности для раскрытия преступлений. Кроме того, упрощен порядок розыска и задержания подозреваемых.
"Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать", – рассказали в пресс-службе.
Известно, что в Москве развернута масштабная сеть, в которую входит порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В будущем этой функцией планируется оснастить все городские камеры. Их общее число сейчас превышает 160 тысяч.
Ранее в МВД сообщили о создании подразделения по борьбе с цифровой преступностью. Новые формирования планируют собирать по отраслевому принципу.
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