В МВД появятся подразделения по борьбе с цифровой преступностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий появятся в структуре МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий", – заявила представитель МВД.

Новые подразделения планируют формировать по отраслевому принципу. При этом новых сотрудников привлекать не будут, сотрудников наберут из штата центрального аппарата министерства и территориальных органов внутренних дел. При этом дополнительных специалистов примут в Бюро специальных технических мероприятий МВД России.

"Министр поручил руководителям оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы", – добавила Ирина Волк.

Ведомственный приказ об открытии новых подразделений подготовят к 30 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости развития технологий для борьбы с IT-преступностью. По словам градоначальника, разработать адекватные системы защиты и наказания правонарушителей должны представители ГУ МВД и властей столицы.