МВД проверяет отказ в возбуждении дела по факту кражи 15 млн

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МВД проводит служебную проверку по факту непредоставления информации о причинах отказа в возбуждении уголовного дела, сообщает Агентство "Москва". Проверка организована после обращения бывшего главы таможенной службы аэропорта Домодедово Рудольфа Зимина.

6 октября он заявил в полицию о краже у него денежных средства на сумму около 15 миллионов рублей. Однако в возбуждении уголовного дела по данному факту ему отказали.

Ранее сообщалось, что падчерица Зимина сменила замки в квартире, оставшейся в наследство после смерти жены, пока бывший таможенник был в отъезде. Неизвестные взломали дверь и похитили имущество семьи, а Зимин заявил, что недосчитался в хранившихся в квартире 41,7 тысячи рублей.

В конце августа сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 38-летнего жителя Королева, подозреваемого в серии квартирных краж. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.