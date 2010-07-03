Задержан подозреваемый в серии квартирных краж в Подмосковье

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Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 38-летнего жителя Королева, подозреваемого в серии квартирных краж, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Ранее судимый мужчина проникал в квартиры, подбирая ключи и взламывая личинки замков. Злоумышленник похищал денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи.

По записям камер видеонаблюдения удалось определить автомобиль, на котором подозреваемый приезжал на место совершения преступления. После этого мужчину задержали по месту жительства.

При обыске в квартире задержанного обнаружили ранее похищенное имущество. Задержанный причастен к 15 кражам на территории Одинцово. Общий ущерб – около 4 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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