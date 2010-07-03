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Безопасность

15:27

В ЦОДД назвали число погибших на российских дорогах из-за превышения скорости

безопасность общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов назвал число погибших на российских дорогах из-за превышения скорости. Об этом сообщает ИА "НСН".

"За девять месяцев этого года было чуть больше 300 аварий с погибшими из-за превышения скорости, 35 человек погибли", – сказал он.

За девять месяцев 2019 года было выписано около 11 миллионов постановлений о превышении скорости, подавляющее большинство из них касались превышения скорости от 20 до 40 километров в час.

Представитель ЦОДД уточнил, что до конца текущего года в России будет проработан вопрос введения штрафов за незначительное превышение скорости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости на 10–20 километров в час. Также министерство внутренних дел должно представить предложения о сокращении роста смертности в ДТП, а Минздрав и Минтранс – предложить варианты экстренной госпитализации пострадавших в дорожных авариях на границах нескольких регионов.

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