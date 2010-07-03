Минтранс разработал методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

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Министерство транспорта России разработало методику размещения камер для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая позволит снизить аварийность на российских дорогах.

По словам первого заместителя главы ведомства Иннокентия Алафинова, методика устанавливает конкретные обстоятельства установки передвижных средств фото- и видеофиксации нарушений. Камеры будут устанавливать только после согласования с владельцем дороги и при участии ГИБДД.

В скором времени новую методику вынесут на рассмотрение проектного комитета по национальной безопасности. "Дорога - это не средство для зарабатывания денег теми людьми, которые этим занимаются. Наша задача при фото- видеофиксации - это безопасность", – отметили в Минтрансе.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД.

