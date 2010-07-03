В ГИБДД придумали новый способ фиксировать скорость автомобилей

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, сообщает РБК со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Новые комплексы представили на выставке "Дорога 2019". Предполагается, что эти устройства повысят эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам.

Речь идет о камерах "Кордон.Про" М. Инструментальная погрешность измерения скорости составляет всего 1 километр в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 километров в час.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – поднимать барьер или нет.

В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.