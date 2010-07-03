Медведев поручил МВД обосновать штрафы за превышение скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости на 10–20 километров в час. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на находящийся в распоряжении издания документ.

Как отмечается, доклад, касательно этой темы, должен быть представлен в правительство ко второму декабря. К этой дате министерство внутренних дел должно представить предложения о сокращении роста смертности в ДТП, а Минздрав и Минтранс предложить варианты экстренной госпитализации пострадавших в дорожных авариях на границах нескольких регионов, пишет издание.

Ранее заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин сообщил, что в МВД поддерживают идею изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. По его словам, на сегодняшний день камеры фиксируют превышение скорости с небольшой погрешностью.

Кроме того, Кузин отметил, что "большая часть ДТП совершается именно по этой причине".



ГИБДД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости до 10 км\ч

По мнению заместителя начальника ГУОБДД МВД полковника полиции Олега Понарьина, чаще всего причиной аварий на дорогах со смертельным исходом является превышение скорости.

Согласно опросу, который провела Госавтоинспекция среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость, большинство ответили, что могут позволить себе увеличить скорость "на хорошей дороге при хорошей погоде".

