В ГИБДД попросили водителей выехать на работу пораньше из-за утренней гололедицы

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В ГИБДД прогнозируют увеличение дорожных заторов из-за гололедицы утром 30 октября. В связи с этим в ведомстве попросили водителей выехать на работу раньше.

"Завтра на дорогах возможно образование гололедицы и как следствие – увеличение дорожных заторов. Рекомендуем водителям выезжать на работу пораньше, а ехать помедленнее", – предупредили в официальном Twitter-аккаунте ГИБДД.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Москве предупредили о мокром снеге и гололедице. Водителям порекомендовали следить за скоростью движения, держать дистанцию и не совершать внезапных маневров.

В ГИБДД попросили водителей отказаться от поездок на личном автотранспорте с летней резиной. Там подчеркнули, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой.

В ЦОДД автомобилистам ранее напомнили о факторе манеры вождения в зимний период.