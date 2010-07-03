Водителей просят отказаться от поездок на летней резине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичная Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок на личном автотранспорте с летней резиной. Об этом говорится в Twitter-аккаунте управления ГИБДД по Москве.
"Госавтоинспекция Москвы настоятельно просит автовладельцев оставить свои автомобили у дома или в гараже, если они все еще не поменяли колесные покрышки на зимние", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас на улице идет дождь, а в ночные часы температура воздуха может опуститься до минусовых значений. Из-за дождя более тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим.
В ЦОДД уже ранее рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты отмечали, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Автомобилистов также призвали учитывать фактор манеры вождения в зимний период.
В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. На сайте "Метеовести" уточняется, что арктическое вторжение в ближайшие дни продолжит набирать обороты. В среду-четверг оно достигнет своего пика. Днем температура воздуха в эти дни не поднимется выше 0 градусов.
В связи с минусовой температурой дороги столицы обработают противогололедными материалами. В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.
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