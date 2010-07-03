Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за похолодания

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на дорогах Москвы вечером 29 октября может осложниться из-за похолодания, ограничений и ремонтных работ, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в Москве сегодня плотное. Влияют похолодание, провоцирующее много мелких ДТП, дождь, временные ограничения в центре и ремонтные работы в разных частях города. Вечером стоит выбрать метро, особенно если куда-то спешите", – говорится в Twitter-аккаунте организации.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе с прохождением холодного атмосферного фронта закончился период аномально теплой погоды. В течение недели температура продолжит понижаться до околонулевых значений днем и минусовых ночью.

"Погода будет опережать календарь – значения средней суточной температуры с середины недели будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Местами может начать формироваться снежный покров, на дорогах и тротуарах станет скользко", – сообщили синоптики.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. На сайте "Метеовести" уточняется, что арктическое вторжение в ближайшие дни продолжит набирать обороты. В среду-четверг оно достигнет своего пика.

"В среду-четверг осадки перейдут в снег, и днем – не выше 0. С пятницы ожидается потепление, и к воскресенью – до +4 градусов. А пик потепления придется на следующую неделю", – указано в сообщении.

В ЦОДД рекомендуют автомобилистам сменить резину. Однако в шиномонтажах можно простоять в очереди несколько часов, все расписано практически до конца недели. Автоэксперт Вадим Мельников объяснил, что летняя резина при температуре ниже 7 градусов по Цельсию теряет эластичность и не обеспечивает должного сцепления с дорогой. Поэтому ездить на ней небезопасно.

