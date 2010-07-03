Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гололедица и мокрый снег ожидаются в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, с 23:00 29 октября до 10:00 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица", – говорится в сообщении.

Столичным водителям рекомендовали следить за скоростью движения, держать дистанцию и не совершать внезапных маневров.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. На сайте "Метеовести" уточняется, что арктическое вторжение в ближайшие дни продолжит набирать обороты. В среду-четверг оно достигнет своего пика. Днем температура воздуха в эти дни не поднимется выше 0 градусов.

В связи с минусовой температурой дороги столицы обработают противогололедными материалами. В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

В Центре организации дорожного движения рекомендуют автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты отмечают, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Автомобилистов также призвали учитывать фактор манеры вождения в зимний период.

