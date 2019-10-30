Шипы или "липучки"? Какую резину выбрать этой зимой

Погода в столице стремительно ухудшается: сильный ветер, заморозки, мокрый снег, возможная гололедица, – в общем, если вы еще не "переобули" машину, самое время это сделать. А какую резину лучше всего брать, как провести быструю диагностику уже имеющимся зимним шинам, как их правильно хранить и эксплуатировать – в нашем материале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Когда менять шины?

Автообозреватель Игорь Моржаретто отмечает, что рекомендуется "уже иметь на оси зимнюю резину, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля градусов". Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева заметила, что общая рекомендация – менять шины, когда среднесуточная температура достигает +7 градусов, поскольку при такой температуре есть вероятность ночных заморозков, а также есть опасность на летних шинах оказаться на льду.

Менять резину с первым снегом или нет – решать автомобилистам, строгого регламента тут нет, но среди водителей существует неофициальный день смены летней резины – 15 ноября.

Какую бы дату ни выбрали водители, с 1 декабря по конец февраля допускается использование только зимней резины. Имеются в виду как шины с шипами, так и без них, при этом на них обязательно должна присутствовать маркировка "М+S" (встречается также "M&S" или "M S"), плюс значок с изображением гор и снежинки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чем отличаются зимние шины от летних?

Прежде всего зимние и летние различаются резиновой смесью, которая используется для их производства. "Зимние шины по составу резиновой смеси более мягкие, поэтому они при низких температурах не теряют эластичности, их характеристики по сцеплению остаются в силе. А летняя резина, поскольку она не такая мягкая, дубеет, и сцепление с дорогой ухудшается", – пояснила Чурмеева.

Кроме того, у обоих видов отличается и рисунок протектора. "Если в летних шинах больше продольных ребер для отвода воды, то в зимних рисунок протектора содержит, как правило, много поперечных канавок", – добавила эксперт.

Как выбрать?

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе зимних шин. "Приоритетное значение имеют условия, в которых вы ездите зимой: будет ли это исключительно город, или вы будете регулярно выезжать за город, где автомобиль может попасть на лед. Также нужно учесть, насколько хорошо чистят дороги в вашем городе зимой. Значение имеет и стаж вождения – новичок вы за рулем или опытный водитель, а также стиль вашего вождения", – пояснила Чурмеева.

Зимние шины для суровых климатических условий включают в себя шипованные и нешипованные (фрикционные или "липучки"). По сцеплению они равны, но шипованные шины показывают лучшие результаты в сцеплении на льду, отметила исполнительный директор Ассоциации производителей шин.

В России действуют технические ограничения в отношении шипованных шин: законодательством предусмотрено ограничение по количеству и массе шипов. "В Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств сказано, что шипованные шины, которые продаются на российском рынке, должны укладываться в установленные ограничения по максимальной массе шипа, а по количеству шипов – их должно быть не более 60 штук на погонный метр", – пояснила Чурмеева.

Нешипованные шины скандинавского типа за счет отсутствия шипов дают более комфортное вождение в сравнении с шипованными. Характеризуются более "разреженным" рисунком и прямоугольными или ромбовидными "шашечками". Такие шины созданы для того, чтобы продавливать лед и легко очищаться от налипшего снега. Они подойдут для езды по заснеженным дорогам. Именно поэтому, кстати, "скандинавы" чаще встречаются на севере России, чем в центральной части.

Другая категория зимних шин – шины европейского типа, которые имеют диагональный рисунок протектора в виде скошенных линий, обширную сеть водоотводных каналов и мощный грунтозацеп по краям покрышки. Такая резина предназначена для мокрых и грязных зимних дорог – словом, она отлично послужит в городе и на расчищенной трассе. Они предназначены для более мягкой зимы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Какие шины лучше для Москвы?

"Одну рекомендацию тут сложно дать – все зависит от того, в каких условиях вам придется ездить. Если придется часто выезжать за город, где можете оказаться на льду, то, возможно, лучше шипованные шины. А если будете ездить только по хорошо очищенным дорогам, то тут, может, и "липучки" подойдут", – заявила эксперт. Также она обратила внимание автовладельцев на то, что необходимо следить за остаточной глубиной протектора, если шины используются не первый сезон.

"Минимальная глубина протектора, которая обеспечивает безопасность, – это четыре миллиметра. Если протектор изношен больше, вы подвергаете опасности и себя, и других участников движения (по сути, это уже лысая резина). Поэтому, если вы не планируете покупать новую резину в начале сезона, либо по экономическим причинам вы сделали выбор в пользу приобретения б/у резины, обязательно нужно следить за глубиной протектора", – сказала Чурмеева.



Лучше воздержаться от установки на автомобиль шины после 10 лет с момента ее выпуска.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как хранить шины?

Шины с дисками можно подвешивать или хранить лежа, но нельзя хранить стоя. Шины без дисков можно хранить только стоя, нельзя ни подвешивать, ни класть. При этом шины должны быть защищены от воздействия солнца. Перед тем, как убрать на хранение, их необходимо вымыть, удалить камни и другие посторонние предметы, отметила собеседница Москвы 24.

Эксперты рекомендуют регулярно (каждые восемь–десять тысяч километров) проводить ротацию (перестановку) шин на автомобиле. Изменение положения шины позволяет более равномерно ее изнашивать. Направленные шины необходимо менять по осям, асимметричные – крест накрест, а симметричные (традиционные) – крест на крест, а также поменять шину сторонами (чтобы та, которая смотрела раньше наружу, смотрела теперь внутрь).

Также шипованные шины рекомендуется переставлять с приводной оси (оси с большим крутящим моментом) на неприводную и обратно по прохождению 10 тысяч километров. "Это позволит вам сохранить шипы в шине как можно дольше", – пояснила Чурмеева.

Евгения Маркова